Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen/Soltau; mehrere Trunkenheitsfahrten 2. Munster, Kreisel überflogen 3. Bispingen, Dreister Pensionsdieb

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen/Soltau; mehrere Trunkenheitsfahrten:

Am Freitagabend wurde ein betrunkener Fahrradfahrer mit 2,06 prom. AAK in der Harburger Straße in Schneverdingen kontrolliert. Nach Zeugenangaben soll der 21-jährige Schneverdinger zuvor auch mit seinem Rad gestürzt sein; u.a. leichte Knieverletzungen lagen vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Mitnahme zur Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens und die Ausnüchterung im Polizeigewahrsam war angesagt.

Am Samstag gegen 02.00 Uhr befuhr ein Radfahrer die Walsroder Straße in Soltau. Bei dem 20-jährigen Fallingbosteler wurden im Rahmen einer Kontrolle 1,96 prom. AAK gemessen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Blutentnahme mitgenommen und eine Strafanzeige gefertigt. Da er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, bekommt er noch eine Widerstandsanzeige dazu.

Fast zur gleichen Zeit wurde in der Billungstraße in Schneverdingen ein 17-jähriger Schneverdinger Kradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Diese ergab, dass er das Krad unter Einfluss von Betäubungsmitteln führt. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden von weiterem Cannabis und Haschisch. Es wurde wiederum eine Blutentnahme durchgeführt. Die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung von mehreren Strafverfahren waren obligatorisch.

2. Munster, Kreisel überflogen:

In den frühen Morgenstunden übersah ein 77-jähriger PKW Führer aus Soltau den Kreisverkehr der B 71 Ortseingang Munster. Mit ca. 70 km/h überfuhr der Mann, aus Soltau kommend, den Kreisel ungebremst. Das Fahrzeug hob ab und kam hinter dem Kreisel schwerbeschädigt zum Stehen. Der ältere Herr zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

3. Bispingen, Dreister Pensionsdieb:

In einer Bispinger Pension mietete sich ein 56-jähriger Mann für vier Tage ein. Als die Vermieterin kurz außer Haus war, nutzte der Mann die Gelegenheit und entwendete aus der Pension Bargeld sowie Schmuck. Anschließend verließ der Mann die Pension in unbekannte Richtung.

4. Munster, Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall:

Weil er angeblich einem Stück Wild ausweichen wollte, geriet ein 24-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem PKW auf den Seitenstreifen und kollidierte mit einer Eiche. Der Fahrer überstand den Aufprall unbeschadet. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

5. Munster, Verkehrsüberwachung:

Da es auf der Bundesstraße 71 am Dethlinger Kreuz immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fahrzeugführern kommt, führt die Polizei vermehrt Kontrollen durch. In den meisten Fällen kommt es zu einer Nichteinhaltung des STOP-Gebotes.

6. BAB, Ladungsdiebstähle aus Lkw auf Autobahnrastplätzen:

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schnitten unbekannte Täter die Seitenplanen von insgesamt 12 Sattelaufliegern mittels einem scharfem Gegenstand ein, während die Lkw-Fahrer in ihren Kabinen schliefen. Die Lkw-Fahrer hatten ihre Fahrzeuge auf den Rastplätzen "Abelbeck Kuhbusch" und "Vorm Wietzenbruch" an der BAB 7 im Soltau geparkt. In zwei Fällen wurden geringe Mengen an Diebesgut (Haushaltswaren und Schuhe) erlangt. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in identischer Art und Weise zwei Auflieger auf der Rastanlage Allertal-Ost im Bereich Essel beschädigt. Auch hier schliefen die Lkw-Fahrer während der Tat in den Fahrerkabinen und bemerkten die Tat erst am nächsten Mittag. Hier wurde kein Diebesgut erlangt.

7. Walsrode; Straftäter festgenommen:

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Freitagnachmittag zwei männliche Personen ( deutsch, 39 Jahre alt u. türkisch 25 Jahre alt ) beobachten, die an einem hochwertigen Audi die vorhandenen Kennzeichen abmontierten und andere Kennzeichen an dem Pkw anbrachten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw auf der B 209 festgestellt und angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen in Gütersloh entwendet worden waren und sich die Originalkennzeichen noch im Pkw befanden. Darüber hinaus hatte einer der Beschuldigten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag bei sich, dessen Herkunft derzeit unklar ist. Nach Einleitung von Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Geldwäsche sowie der Beschlagnahme des Geldes wurden beide Personen entlassen.

8. Bomlitz; strafrechtliche Vergesslichkeit:

Bei der Durchführung einer Zwangsräumung konnte der Vermieter einer Wohnung am Samstagnachmittag insgesamt drei Schreckschusswaffen und geringe Mengen von Betäubungsmitteln auffinden und der Polizei übergeben. Der Mieter (deutsch, 22 Jahre) hatte die Wohnung zur Zwangsräumung übergeben und in dem vorhandenen Chaos offensichtlich vergessen, dass die Waffen und Drogen noch in der Wohnung lagen. Gegen den Mieter wurden Verfahren nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

9. Walsrode, Verkehrsunfall:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in der Wernher-von Braun-Straße offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw in ein Geschäftsgebäude. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt.

