Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Geräte aus Garage gestohlen; Munster: Diebesbande festgenommen; Walsrode: Geschäftseinbruch; Lindwedel: Busch angesteckt; Walsrode: Polizei sucht SUV der Marke BMW

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.02.2020 Nr. 1

05.02 / Geräte aus Garage gestohlen

Wietzendorf: Aus einer ungesicherten Garage am Bleekenweg entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und einen Bohrschrauber im Wert von rund 340 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

06.02 / Diebesbande festgenommen

Munster: Mitarbeiter eines Baumarktes an der Wagnerstraße beobachteten am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr drei Tatverdächtige, die zwei Koffer mit Akkuschraubern aus dem Regal nahmen und im Außenbereich des Marktes über den Zaun warfen. Der vermeintliche 37jährige Haupttäter wurde von den Mitarbeitern festgehalten, die beiden 28- und 38jährigen Mittäter konnten von Polizeibeamten im Nahbereich des Tatorts festgenommen werden. Der Haupttäter stand unter Alkoholeinfluss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Mittäter wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Haupttäter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die sogenannte Hauptverhandlungshaft genommen und bis zur Verhandlung dem Gewahrsam in Soltau zugeführt. Das Ergebnis der Hauptverhandlung steht noch aus. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 440 Euro.

06.02 / Geschäftseinbruch

Walsrode: Von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu den Räumen eines Geschäfts an der Ernst-August-Straße in Walsrode und entwendeten einen Tresor sowie eine Wechselgeldkasse. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

06.02 / Busch angesteckt

Lindwedel: Drei Kinder stehen im Verdacht am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.10 und 18.35 Uhr einen Busch an der Sprockhofer Straße in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht, sodass ein komplettes Übergreifen auf einen Carport verhindert werden konnte. Der Carport wurde nur leicht beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

07.02 / Polizei sucht SUV der Marke BMW

Walsrode: Die Polizei Walsrode sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 29.01.2020, gegen 08.50 Uhr auf der Straße Im Moore ereignet hat. Ein SUV, vermutlich BMW X3 in der Farbe anthrazit, touchierte beim Überholen einen 19jährigen Fahrradfahrer und brachte ihn zu Fall. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Heranwachsenden zu kümmern. Die Polizei bittet den Verursacher und Zeugen sich unter 05161/984480 zu melden.

