Ein verloren gegangenes Ersatzrad beschädigte am Donnerstag zwei Autos auf der A7.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Lkw Gespann auf der A7 in Richtung Norden. Auf Höhe Giengen löste sich ein Ersatzrad an dem Lkw. Das fiel mitsamt seiner Halterung auf die Fahrbahn. Dabei beschädigte es ein Hinterrad am Anhänger des Lkw. Hinter dem Lkw ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes. Der konnte dem Rad nicht mehr ausweichen und kollidierte damit. Durch die Kollision schleuderte das Ersatzrad auf den linken Fahrstreifen und traf einen Skoda. In der Mittelleitplanke blieb das Rad hängen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Der Lkw-Fahrer musste auf ein Service Fahrzeug warten und konnte an der Unfallstelle wieder Instand gesetzt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein defekter Haltebolzen an der Halterung des Ersatzrades dafür verantwortlich gewesen sein. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

