POL-WHV: Zimmerbrand in Jever - zwei Zimmer sind unbewohnbar geworden - keine Person verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochmorgen, 10.06.2020, in einem Mehrfamilienhaus in der Anton-Rehling-Straße gegen 07:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Durch das Feuer wurden zwei Zimmer einer Wohnung derart beschädigt, dass diese nun unbewohnbar ist. Keiner der in dem Mehrfamilienhaus wohnhaften Personen wurden durch den Brand verletzt. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Jever konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die anderen Wohnungen verhindert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Entstehung des Brandes dauern an. Der Sachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

