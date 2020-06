Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden

Varel (ots)

Am Dienstagvormittag, 09.06.2020, befuhr ein 89-Jähriger gegen 11:15 Uhr mit seinem PKW Toyota den Riesweg in Obenstrohe. In Höhe Hausnummer 12 überholte er einen 74-jährigen Radfahrer aus Varel, der sich in einem Abbiegevorgang befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der Radfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

