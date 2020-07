Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots)

Am Dienstnachmittag, 16:03 Uhr, kam es in der Mehrbachstraße zwischen Asbach und Schöneberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte wollte mit ihrem grauen VW Golf einem entgegenkommenden weißen Mittelklassewagen ausweichen und geriet dabei in den angrenzenden Straßengraben. Zuvor touchierten sich die beiden Fahrzeuge noch leicht. Der / die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte blieb unverletzt, an ihrem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- EUR. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

