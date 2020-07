Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in eine Gaststätte

Asbach (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2020, 02:30 Uhr, wurde der Geschädigte durch eine Alarmanlage auf einen Einbruch in seiner Gaststätte in der Hauptstraße in Asbach aufmerksam. Im Zuge einer Nachschau stellte er fest, dass die Eingangstür der Gaststätte und im Innenraum der Spielautomat aufgebrochen wurden. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Täter entkamen mit einer geringen Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

