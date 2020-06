Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Müllentsorgung im Heimbacher Feld

Neuwied (ots)

Am Nachmittag des 29.06.2020 wurde der PI Neuwied eine illegale Müllablagerung in Neuwied ST Heimbach-Weis, Heimbacher Feld, gemeldet. Die Beamten stellten schließlich fest, dass an einem Feldweg zwischen den Flurstücken Vierzigmorgen und Junkerstücke eine größere Menge Bauschutt und Renovierungsmüll abgeladen wurde. Aufgrund der Menge dürfte davon auszugehen sein, dass der Müll mittels Transporter oder Anhänger transportiert wurde. In dem Müll konnten die Beamten Hinweise auf den Verursacher auffinden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und des Zustands des Mülls dürfte davon auszugehen sein, dass der Müll erst kurze Zeit dort liegt.

Die Polizei fragt in dem Zusammenhang, ob Zeugen möglicherweise verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind. Hinweise bitte unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de.

