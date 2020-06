Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher gesucht

Neuwied-Innenstadt (ots)

Am Dienstag, 30.06.2020, wurde ein, im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 14:20 Uhr, abgestellter PKW, Marke BMW, Typ 1er Reihe, in der Eduard-Verhülsdonk-Straße durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Die Beschädigung an dem Fahrzeug BMW erfolgte an der Fahrertür, die zum fließenden Verkehr hin zeigte. Von daher ist davon auszugehen, dass ein anderes Kraftfahrzeug beim Rangieren in der Eduard-Verhülsdonk-Straße zum Ein- oder Ausparken auf der anderen Straßenseite gegen den geparkt stehenden BMW fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neuwied, Rufnummer 02631-8780, zu melden.

