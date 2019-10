Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vermisste Sania wieder da;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Vermisste wieder da (Bezug: Meldung vom 29.10.19, 16.44 Uhr, mit der Überschrift "14-jähriges Mädchen vermisst")

Landkreis Marburg-Biedenkopf/Gießen: Die seit Samstagvormittag, 26. Oktober vermisste Sania aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist wieder da. Das junge Mädchen erschien am Dienstagabend, 29. Oktober in einer Hilfeeinrichtung/Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Gießen und wurde dort in Obhut genommen. Die Hintergründe ihres Verschwindens müssen im Rahmen der Ermittlungen noch geklärt werden.

Hinweis für die Medien: Die Fahndung in der Öffentlichkeit hat sich somit erledigt. Bitte das Foto der Gesuchten (Schutz der Persönlichkeitsrechte) nicht mehr verwenden.

