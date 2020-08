Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei Dahn schnappt Täter-Trio auf frischer Tat

Busenberg (Pfalz) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei in Dahn ein Aufbruch eines Süßigkeiten-Automaten an einer Tankstelle in Busenberg gemeldet. Die drei dunkel gekleideten Täter flüchteten zu Fuß. Polizeibeamte der Polizei Dahn konnten die drei Tatverdächtigen in einer Seitenstraße unweit des Tatorts antreffen. Bei der Durchsuchung der Personen und ihrer mitgeführten Sachen wurden das Diebesgut - 16 Packungen Fruchtgummi und Lakritzmischungen - eine kleine Menge Münzgeld aus dem Automaten sowie das Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei 21-, 24- und 25-jährigen Beschuldigten vor Ort entlassen. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte umgehend bei der Polizei Dahn unter Tel. 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden. |pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell