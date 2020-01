Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Leezen: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus; die Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Zum einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch, den 8. Januar 2020, im Tralauer Weg in Leezen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 16:30 und 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses, durchsuchten es und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Im Anschluss an die Tat entfernte man sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im oben genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell