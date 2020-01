Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zu Brand in Lagerhalle: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Silvesternacht hatte es in einer Lagerhalle in der Hermannstraße in Pinneberg gebrannt.

Siehe hierzu Original-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4481309

Die Kriminalpolizei Pinneberg geht nach der Untersuchung des Brandortes von Brandstiftung aus. Eine fahrlässige Entzündung durch Böller wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen. Zeugen, die in der Silvesternacht im Tatortbereich verdächtige Beobachungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 bei der Kriminalpolizei Pinneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell