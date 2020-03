Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autohandel - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.03.2020) in einem Autohandel in der Magdeburger Straße ein. Der oder die Täter stapelten mehrere reifen aufeinander und schlugen ein höher gelegenes Fenster ein. Im Gebäudeinnern wurden Regale nach Wertgegenständen durchsucht. Der Versuch, einen Tresor aufzuflexen, scheiterte. Über ein Rolltor an der Vorderseite verließen die Täter den Tatort ohne Beute. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geräusche vernommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

