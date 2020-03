Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Kinderwagen in Brand geraten - drei Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt - Sachschaden ca. 10.000 Euro - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 18.10 Uhr ein Kinderwagen, der vor der Hauseingangstüre zu einem Mehrfamilienhaus in der Stiftstraße abgestellt war, in Brand. Durch die große Hitzeeinwirkung barst der Glaseinsatz der Hauseingangstüre. Durch in das Treppenhaus eindringendes Rauchgas wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt, alle konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Passanten hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Ein Bewohner konnte den Brand mit einem Handfeuerlöscher löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf übernahm die Nachlöscharbeiten und lüftete das Gebäude, so dass das Haus gegen 19.15 Uhr wieder frei gegeben werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06227/8419990 beim Polizeiposten Walldorf oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

