Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: E-Scooter-Fahrerin mit über 1,8 Promille Alkohol unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Heidelberg (ots)

Dass ein E-Scooter keine "günstige" Möglichkeit ist, nach einem Kneipenbesuch nach Hause zu fahren, musste eine 27-jährige Fahrerin am Sonntag gegen 1.10 Uhr erfahren. Sie war in der Rohrbacher Straße von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Dabei fiel sofort eine kräftige Alkoholfahne auf. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindrücklich daraufhin, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Vorschriften und Grenzwerte wie bei Autos und Krafträdern gelten, mit den gleichen führerscheinrechtlichen Konsequenzen.

