Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer überholt in Kurve - entgegenkommender Autofahrer mit Anhänger muss in Graben ausweichen - Zeugen gesucht

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag um 17.30 Uhr auf der L 600 zwischen Gaiberg und Bammental ereignet hat, sucht die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motorrads überholte in einer scharfen Rechtskurve in Richtung Bammental zwei Autos. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dies hatte zur Folge, dass ein entgegenkommender Autofahrer mit Anhänger voll abbremsen und in den Graben ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet er so in Schieflage, dass der Anhänger gegen das Fahrzeugheck prallte. Der Motorradfahrer setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Fahrer der beiden Autos die überholt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

