Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Gullydeckel herausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Harbigweg, Höhe Messplatz, insgesamt sechs Gullydeckel herausgehoben und neben der Fahrbahn bzw. im angrenzenden Gebüsch abgelegt. Ein Linienbusfahrer entdeckte am Sonntag kurz nach 7 Uhr die Gefahrenstellen und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizei legte die Deckel wieder in die jeweiligen Gullys. Gegen die Unbekannten wird wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell