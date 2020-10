Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trickdiebe erbeuten Bargeld

Osnabrück (ots)

In einer Weinhandlung an der Dielingerstraße ereignete sich am Freitagnachmittag ein Trickdiebstahl. Beim Bezahlen verwickelte ein unbekanntes Pärchen die Mitarbeiter zwischen 17.30 und 18 Uhr in ein Gespräch und lenkten sie dadurch geschickt ab. Währenddessen entwendeten sie aus der Kasse Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Fehlen des Geldes bemerkten die Mitarbeiter erst später. Der Mann wurde als ca. 1,73m groß beschrieben, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und eine untersetzte Statur. Er hatte schwarze Haare, trug ein Hemd und eine sogenannte "Bomberjacke". Seine Begleiterin war größer, hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und dunkle Haare, die sie zu einem Knoten (Dutt) gebunden hatte. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell