Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann attackiert Passanten - 20-Jähriger muss sich wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand verantworten

Neuss (ots)

Mit einem äußerst renitenten Mann hatten es Polizeibeamte am Donnerstagabend (09.07.), gegen 21:00 Uhr, in Neuss zu tun. Ein 20-Jähriger hatte zuvor im Bereich der Haltestelle Augustinusstraße einen 45-jährigen Passanten attackiert und ihn auch leicht verletzt. Vorausgegangen waren nach ersten Erkenntnissen Streitigkeiten, da der junge Tatverdächtige offensichtlich versucht hatte, Drogen "an den Mann zu bringen".

Als Polizisten den Aggressor zur Rede stellten, ging er auf die Ordnungshüter los. Er attackierte, bespuckte und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Dabei verletzte er auch vier von ihnen. Der immer hitziger agierende Mann versuchte dann weiter die Polizisten anzugreifen, was durch einen eingesetzten Polizeidiensthund abgewehrt werden konnte. Nur mit Mühe gelang es, den 20-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Dazu mussten ihm die Beamten Handfesseln anlegen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter den Aggressor in Gewahrsam. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, entnahm ihm ein Bereitschaftsarzt die notwendig gewordene Blutprobe. Der 20-Jährige muss sich demnächst wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten.

