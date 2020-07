Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen in Gnadental - Wer hat etwas beobachtet?

Bild-Infos

Download

Neuss-Gnadental (ots)

Ungebetene Gäste gelangten in der Zeit von Dienstag (7.7.), 13:00 Uhr, bis Donnerstag (9.7.), 17 Uhr, in ein Haus am Nixhütter Weg. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem sie die Haustür aufhebelten. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zentralen Fachkommissariat 14 in Neuss zu melden.

Wer sich bestmöglich gegen ungebetenen Besuch schützen möchte, hat die Möglichkeit, sich kostenlos zum Thema technischer Einbruchschutz informieren zu lassen. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz geben Tipps und beraten Sie, wie Sie Türen und Fenster sichern können (Telefon 02131 300-0). Mehr Informationen finden Sie auch auf der Internetseite Ihrer Kreispolizeibehörde: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell