Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Autoaufbrechern

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.07.) wurden Anwohner der Birkhofstraße in Kaarst-Büttgen Zeugen eines Autoaufbruchs.

Gegen 01:15 Uhr schlugen Unbekannte an zwei geparkten Autos, einem Opel und einem VW, jeweils die Seitenscheibe ein. Durch die Geräusche auf die Situation aufmerksam geworden, beobachtete ein Anwohner zwei Personen, die im Innenraum der Autos hantierten. Anschließend verschwand das Duo in Richtung Unterführung am Vinhovenweg. Unverzüglich informierte der Zeuge die Polizei. Die etwa 14 bis 18 Jahre alten flüchtigen Tatverdächtigen konnten nur vage beschrieben werden: einer von beiden war komplett schwarz bekleidet, sein Kompagnon trug einen grauen Pullover und eine dunkle Hose. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Hinweise auf die Flüchtigen werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell