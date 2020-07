Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht auffälligen Ford Ka nach Streitigkeiten

Neuss (ots)

Am Sonntagabend, dem 21.06.2020, gegen 19:20 Uhr, soll es in Norf zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Nach Angaben von drei Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren entwickelte sich an der Ruhrstraße, in Höhe der dortigen Grundschule, zunächst ein verbaler Streit zwischen ihnen und einer unbekannten Frau. Die Situation eskalierte dann soweit, dass plötzlich ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann, augenscheinlich ein Bekannter der eingangs erwähnten Frau, auf die Kinder zukam. Während er die Jungen mit einem Messer bedroht haben soll, habe er einen der beiden 15-Jährigen vom Fahrrad gerissen. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Jugendliche. Als Polizeibeamte am Tatort eintrafen, hatten die Erwachsenen bereits das Weite gesucht.

Weitere Details zum Vorfall konnten zunächst nicht erlangt werden. Bisher durchgeführte Nachforschungen der Polizei zu der Personenbeschreibung und zum auffälligen Fahrzeug führten nicht zum Ermittlungserfolg. Daher fragen die Ermittler nun, wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Erwachsenen. Er war etwa 35 bis 40 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte kurze braune Haare mit Bart, trug ein dunkelblaues T-Shirt mit Streifen und eine karierte kurze Hose. Auffallend waren seine Tattoos am Bein. Weitere Ermittlungen der Polizei haben zwischenzeitlich ergeben, dass der Aggressor vermutlich mit einem dunkelfarbenen Ford Ka mit auffällig lila lackierten Radkappen unterwegs gewesen sein soll. Hinweise auf den Mann, den Ford Ka oder von weiteren Zeugen des Geschehens werden erbeten an das Kriminalkommissariat 22 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell