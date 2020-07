Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen eines sexuellen Übergriffs

Neuss (ots)

In der Nacht von Samstag (04.07.) auf Sonntag (05.07.), zwischen 01:00 und 01:30 Uhr, soll es in Neuss zu einem versuchten Sexualdelikt gekommen sein. Nach Aussage der betroffenen Frau näherte sich ihr ein bislang unbekannter Täter an der Büttger Straße auf einem Fahrrad und sprach sie zunächst an. Im Laufe des Gesprächs hielt er sie mehrfach an den Armen fest und drückte sie auf Höhe des Herrmannsplatzes gegen eine Hauswand. Er versuchte sie zu küssen und berührte sie unsittlich. Der Frau gelang es, sich loszureißen und wegzulaufen, als sie den unbekannten Tatverdächtigen auf zwei sich nährende Personen aufmerksam machte. Sie konnte den Verdächtigen wie folgt beschreiben:

- südländisches Aussehen - etwa 175 bis 180 Zentimeter groß - athletisch bis kräftig gebaut - circa 35 bis 40 Jahre alt - spricht akzentfrei Deutsch. Der Mann gab an, "Miguel" zu heißen und portugiesischer Herkunft zu sein.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat 11 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die möglicherweise das Tatgeschehen beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die beschriebene Person geben können (Telefon: 02131 300-0).

