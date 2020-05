Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beute gemacht

Unbekannte erbeuteten Bargeld am Dienstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr betraten zwei Männer eine Spielhalle in Geislingen. Eine Zeugin befand sich ebenfalls in dem Gebäude. Sie begab sich in die Toilettenräume, um diese zu reinigen. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass die Tür abgeschlossen war und sie den Raum nicht mehr verlassen konnte. Etwa 30 Minuten später kam ein weiterer Zeuge in das Gebäude. Er hörte das Klopfen der der Frau und befreite sie aus ihrer Lage. Die Zeugen überprüften daraufhin die Kasse und stellten das Fehlen von Bargeld fest. Sie informierten die Polizei. Die sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zwei unbekannten Männer sollen etwa 180 bis 190cm groß gewesen sein. Einer soll wohl eine schwarze Basecap, hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke getragen haben. Der andere Mann trug ein weißes Basecap, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Die sucht nun die Kriminalpolizei Göppingen (Telefon 07161 630).

