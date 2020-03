Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche am Wirteltorplatz

Düren (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag wurde am Wirteltorplatz in mehrere Gewerbeeinheiten eingebrochen. Im Verlauf des Wochenendes wurde der Wirteltorplatz zum Ziel von Einbrüchen. Unbekannte verschafften sich am Sonntag zwischen 16:00-16:15 Uhr Zugang zu einem Gewerbeobjekt. Dort brachen sie bei zwei der dort ansässigen Unternehmen die Türen auf und entwendeten Bargeld. In der dritten Einheit war ein Mitarbeiter anwesend, der die Geräusche des Einbruchs wahrnahm und nachsah. Er ertappte die Diebe auf frischer Tat dabei, wie sie Bargeld aus einer Geldkassette entwenden wollten.

Der Angestellte konnte verhindern, dass die Diebe zum Zug kamen, allerdings konnten die beiden Täter die Flucht ergreifen. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 männlich circa 20 bis 25 Jahre alt circa 180 cm groß schlank bekleidet mit einem hellen, olivgrünen Parka und einer beigen Wollmütze

Täter 2 männlich circa 20 bis 25 Jahre alt circa 180 cm schlank bekleidet mit einem beigem Parka und einer hellen Wollmütze

An einem Bürogebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft hatten die Mitarbeiter am Freitagmorgen Manipulationen an der Eingangstür festgestellt. Ob es sich hierbei um Altschäden oder frische Einbruchspuren handelte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sollten Sie Hinweise auf die Täter geben können, wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

