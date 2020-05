Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim, Giengen - Berauscht und keinen Führerschein

Zwei Autofahrer stoppten Polizisten am Dienstag in Heidenheim und Giengen.

Ulm (ots)

In Heidenheim sah eine Polizeistreife einen 27-Jährigen in der Carl-Schwenk-Straße fahren. Bei der Kontrolle gegen 22.45 Uhr stellte sich schnell heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Auch hatte der Mann Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges an seinem Auto angebracht. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch verantworten.

In Giengen stoppten Polizisten gegen 17.15 Uhr einen 20-Jährigen in der Memminger Straße. Bei dem Fahrer des VW ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Ein Drogentest bestätigte das. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der 20-Jährige keinen Führerschein. Sein Auto musste der Mann stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

