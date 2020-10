Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Hütte am Fischerteich von Einbrechern heimgesucht

Ankum (ots)

In der Straße "An der Burg" brachen Unbekannte in eine Hütte am dortigen Fischerteich ein. Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich vermutlich ein Täter am Freitag gegen 21.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Hütte und entwendete aus dieser eine orangefarbene Kettensäge. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

