Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Senior angegriffen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 86-Jähriger vor seiner Haustüre von einem Unbekannten angegriffen - der flüchtete aufgrund der Gegenwehr.

Der Senior stand zur Mitternacht vor seiner Haustüre in der Böckstraße und wollte diese gerade aufschließen als sich ein unbekannter Mann näherte. Dieser griff unvermittelt in die Jackentaschen des 86-Jährigen und versuchte dessen Portemonnaie an sich zu nehmen. Um ihn davon abzuhalten, schlug der Senior dem vermeintlichen Dieb mit der Faust ins Gesicht. Offenbar überrascht von der Gegenwehr zückte der unbekannte Täter plötzlich ein Reizstoffsprühgerät und sprühte in das Gesicht des Betroffenen. Anschließend flüchtete er in Richtung Beilstraße - ohne Beute. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - 1,60 m groß - Zwischen 20 und 25 Jahren - Trug eine schwarze Basecap, schwarz-silberne Jacke und zerrissene Jeans

Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

