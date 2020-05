Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprühen Graffitis an Wohnhauswand und an Sporthalle - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag bis Sonntagabend (22.-24.05.2020) an die Wand der neuen Sporthalle der Schillerschule sowie an Gebäuden und Einrichtungen - Stromverteilerkasten, Bänke, Verkehrszeichen - im gesamten Bereich zwischen der Ortsmitte und dem Neubaugebiet an der L 723 zum Teil großflächig Graffitis aufgesprüht. Die Tag's (u.a. "SVS", "Szene 1916", "SVS Blockade Szene 1916") wurden mit schwarzer Farbe angebracht. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06227/8419990 mit dem Polizeiposten Walldorf oder außerhalb dessen Öffnungszeiten mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell