Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autos auf Pendlerparkplatz mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich über das vergangene Wochenende wurden auf dem Pendlerparkplatz an der L 531 zwei abgestellte Pkw mutwillig beschädigt. An einem silbernen VW Golf wurden u.a. die Außenspiegel sowie die Rückleuchten beschädigt. An einem silbernen Audi A2 wurden ebenfalls die Außenspiegel beschädigt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen auf dem Pendlerparkplatz gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06221/4569-0 entgegengenommen.

