POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Versuchter Einbruch in Modegeschäft - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag 19:30 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr in ein Modegeschäft in der Brückenstraße einzubrechen. Es wurde versucht eine Eingangstür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

