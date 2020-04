Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfahrzeug ohne Fahrer

Wolfstein (ots)

Ein Fahrzeugführer hat am Mittwochnachmittag seinen PKW nicht ausreichend gegen ein "Wegrollen" gesichert. Der Am Ring geparkte Wagen machte sich schließlich selbstständig und gesellte sich führerlos über den Parkplatz rollend zu einem zweiten Fahrzeug. Beim Kuss der Blechfahrzeuge entstand an beiden Wagen Sachschaden. Vielleicht war das Erklären des Versäumnisses schlimmer als die Übernahme des Schadens. Darum sollte man stets seine Karosse mittels der Handbremse auch auf scheinbar ebener Fläche sichern.|pilek-AH

