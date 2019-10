Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberbande festgenommen

53909 Zülpich (ots)

Am 23.09.2019, 21.45 Uhr kam es am Friedhof Wichterich zu einer Raubstraftat. Nach abschließenden Ermittlungen hatte sich eine 20-Jährige aus Swisttal mit einem 23-jährigen Zülpicher in ihrem Fahrzeug auf der Friedhofstraße verabredet. Als beide im Fahrzeug saßen, wurde plötzlich die Tür der Beifahrerseite aufgerissen und der Zülpicher hinaus auf die Straße gezogen. Hier schlugen und traten drei Männer auf den 23-Jährigen ein. Nachdem sie dem Zülpicher das Handy entrissen hatten, stiegen die Männer in das Fahrzeug der 20-Jährigen und flohen. Das Opfer fand Hilfe bei Anrainern, die dann die Polizei informierten. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Nach Vernehmungen handelten die Tatverdächtigen gemeinsam. Die 20-Jährige diente offenbar als Lockvogel. Gegen einen 23-Jährigen Tatverdächtigen, ohne festen Wohnsitz, lag ein Haftbefehl vor. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und der 23-Jährige einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein 21-Jähriger aus Erftstadt, ein 19-jähriger Zülpicher sowie die 20-Jährige wurden nach ihren Vernehmungen entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell