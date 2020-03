Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Einfluß von Alkohol in Elze/ Fahrer schläft bei Eintreffen der Polizei auf dem Fahrersitz

Hildesheim (ots)

Am 07.03.20, gegen 07.30 Uhr, hörten Anwohner der Gartenstraße in Elze einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sahen, bemerkten sie, daß ein PKW Daimler frontal gegen die Front eines ordnungsgemäß geparkten PKW Smart gefahren war. Der Daimler war nach links von der Fahrbahn abgekommen und stand auf dem Gehweg. Die Anwohner begaben sich sofort zu den Fahrzeugen. Der Fahrer des Daimlers saß in seinem Auto und schlief, er konnte erst durch die eingesetzten Polizeibeamten geweckt werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Elzer, der unter Einfluß alkoholischer Getränke stand. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Elzers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

