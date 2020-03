Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-Hi:Einbruch in ein Firmengebäude in Wülfingen, Calenberger Str.

Hildesheim (ots)

In der Nacht vom 05.03.20 auf dem 06.03.20, zw. 17.00 Uhr und 08.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Firmengebäude durch Aufhebeln der Eingangstür ein. Es wurden diverse Räume durchsucht. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polzei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 melden.

