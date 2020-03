Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf dem Weinberg - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Nette (web) - Am heutigen Freitag, gegen 16:40 Uhr, wurde der Polizei eine mögliche Verkehrsunfallflucht in einer Kurve des "Weinberges" entlang der B 243 gemeldet. Eine Überprüfung bestätigte die Meldung.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass in der ersten Rechtskurve nach der Weinbergkuppe (in Rtg. Nette) ein unbekanntes Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Der Fahrzeugführer durchfuhr den Grabenbereich und beschädigte bzw. überfuhr dabei zwei rot-weiße Schraffen und zwei Leitpfosten.

Trotz der vermuteten erheblichen Fahrzeugschäden gelang es dem unbekannten Fahrzeugführer aus dem Grabenbereich herauszufahren und seine Fahrt, in Rtg. Nette, fortzusetzen.

Zum Unfallzeitpunkt dürften noch andere Verkehrsteilnehmer auf der B 243 unterwegs gewesen sein.

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet daher Zeugen, die das verunfallte Fahrzeug bzw. ein beschädigtes Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle beobachtet haben, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell