Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren - Zeugenaufruf -

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, 79336 Herbolzheim, OT Wagenstadt, Herbolzheimer Straße

Am 14.02.2020 zwischen 09:00 Uhr - 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren einen in der Herbolzheimer Straße bei der dortigen Volksbank geparkten silberfarbenen VW Touran und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An der Heckklappe des Fahrzeugs entstand hierbei ein nicht unerheblicher Sachschaden. Aufgrund der Beschädigungshöhe von ca. 1m muss es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Kleintransporter mit Ladepritsche oder um einen größeren Anhänger gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden

bw/RE Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell