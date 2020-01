Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (45) ist am Donnerstag (16. Januar, 5:10 Uhr) beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Schlachthofstraße/Kaiser-Friedrich-Straße mit einer Radfahrerin kollidiert. Die Frau hatte vor dem Kreisverkehr den Zebrastreifen überquert. Laut Zeugenaussagen soll das vordere Licht des Rades nicht eingeschaltet gewesen sein. Die 20-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

