Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken am Donnerstag, 06.02.2020, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schliengener Strasse 1 in Müllheim eine Straßenlaterne und brachte diese dadurch in Schräglage. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Zum Verursacherfahrzeug gibt es keinerlei Hinweise.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls, welche Hinweise auf den Verursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg



Polizeirevier Müllheim

- Führungsgruppe -

Michael Schorr



Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

