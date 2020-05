Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Betrunken mit dem E-Bike gegen Ampelmast geprallt

Mannheim-Oststadt (ots)

Ein 33-jähriger Mann war am Montag um kurz nach Mitternacht betrunken mit seinem E-Bike auf dem Gehweg des Kaiserrings in Richtung Wasserturm unterwegs. An der Einmündung zur Straße M 7 kollidierte er alleinbeteiligt mit einem Ampelmast und stürzte. Er zog sich leichte Kopfverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Krankenhaus wurde dann bemerkt, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert ist. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

