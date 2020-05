Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Anlage - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin stieß am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem BMW beim Abbiegen vom Friedrich-Ebert-Platz nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Anlage mit dem Mercedes Benz Geländewagen eines Heidelbergers, der in Richtung Adenauerplatz unterwegs war, zusammen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang ungeklärt - vermutlich hatte der Fahrer des Geländewagens eine rote Ampel missachtet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei einen Radfahrer mit einem weißen Kapuzenshirt, der zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls die genannte Örtlichkeit passierte, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte Tel.: 06221 / 99-1700 in Verbindung zu setzen. Der ca. 60-Jahre alte Mann kann möglicherweise Hinweise zum Unfallhergang geben.

