Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sicherheit im Straßenverkehr

Heidelberg (ots)

Auch in Zeiten von Corona, die Polizei achtet auf die Sicherheit im Straßenverkehr. Durch Kontrollen konnten die drei Reviere in Heidelberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt fünf Fahrzeugführer feststellen, die offensichtlich nicht mehr in der Lage waren ihr Gefährt sicher zu führen. Es gelangten zwei E-Scooter Fahrer im Alter von 24 und 33 Jahren zur Anzeige, da sie im Betrunkenen Zustand einen E-Roller geführt hatten. Der gemessene Höchstwert beim Atemalkoholtest lag bei ca. 1,2 Promille. Im weiteren Verlauf konnte bei drei Autofahrern festgestellt werden, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Einfluss von Drogen standen. Gegen die drei Autofahrer im Alter von 18, 28 und 38 Jahren wurden ebenfalls Strafanzeigen vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Maik Domberg

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell