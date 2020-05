Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unbekannter Exhibitionist zeigt sich in unsittlicher Weise vor einer Frau - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Mann zeigte sich am Sonntagmorgen, gegen 06.40 Uhr, am Bahnhof Waldhof in unsittlicher Weise vor einer Frau, die am Gleis 3 auf ihren Zug wartete. Der Mann stand zunächst am gegenüberliegenden Gleis, entblößte sein Geschlechtsteil und fing an zu onanieren. Nach einiger Zeit ging er durch die Unterführung zum Gleis 3, näherte sich der 23-jährigen Frau und onanierte als weiter. Die Aufforderung der jungen Frau aufzuhören ignorierte er. Erst als diese ihr Handy zückte ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Obere Riedstraße / Taunusplatz. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 45 bis 55 Jahre alt - ca. 170 cm groß - Normale Statur - Helle Hautfarbe - volle, fraue und kurze Haare (ca. 10 cm lang) - Trug eine blaue Jeans und eine hellbraune Lederjacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

