Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstag in der Zeit von 09.00 bis 10.30 Uhr wurde ein in der Wasserwerkstraße geparkter schwarzer C-Klasse Mercedes von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der C-Klasse Mercedes war am Fahrbahnrand in der Wasserwerkstraße, kurz nach der Einmündung Malzstraße geparkt. Beschädigt wurde der vordere linke Bereich des Mercedes. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 3.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

