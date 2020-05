Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus im Lärchenweg, in dem sie die Scheibe einer Balkontür einschlugen. Sie entwendeten ein hochwertiges Rennrad der Marke Cannondale, eine grüne Daunenjacke und eine sogenannte Feuerwehraxt. Die Kriminalpolizei in Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

