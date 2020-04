Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flächenbrand in Hauingen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.04.20, gegen 18.45 Uhr, wurde in einem schwer zugänglichen Bereich des Rechberges ein größerer Flächenbrand gemeldet. Durch die Feuerwehr musste eine Fläche von etwa 1000 qm gelöscht werden. Bei dem Brand wurde der Bewuchs zum Teil zerstört. Die Feuerwehren aus Lörrach, mit Abteilungen Hauingen, Haagen und Brombach, sowie aus Maulburg und Weil am Rhein waren mit etwa 70 Einsatzkräften am Brandort. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt, ebenso die Schadenshöhe. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

