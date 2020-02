Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte erbeuten Smartphone

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr lief ein 21-jähriger Voerder über die Wielandstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe einer Pizzeria sprach ihn ein Unbekannter an und fragte nach dem Weg zur Innenstadt. Als der Voerder dem Mann auf dem Smartphone den Weg zeigen wollte, umklammerte ihn plötzlich ein weiterer Unbekannter von hinten und hielt ihn fest.

Anschließend rissen ihm die Männer das Smartphone aus der Hand und rannten in Richtung Bahnhof davon.

Beschreibung des ersten Mannes:

Ca. 190 cm, ca. 35 Jahre alt, schlank, dunkelhäutig, schwarze Haare. Der Unbekannte trug eine dunkle Hose und eine Lederjacke.

Der Mann sprach "gebrochen" Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

