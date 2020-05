Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über 20 Lkw-Ladungen mit Bauschutt auf einem Lagerplatz illegal abgekippt - 28-jähriger Verursacher ermittelt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass Unbekannte über das vergangene Wochenende etwa 20 Lkw-Ladungen mit Bauschutt - ca. 180 Kubikmeter - auf einem Lagerplatz im Gewann Lache, der als Zwischenlager einer im Bau befindlichen S-Bahn-Haltestelle genutzt wird, illegal abgeladen hat. Dabei handelte es sich um Mitterboden, versetzt mit Grünschnitt, Pflastersteinen sowie Reste von Mauersteinen. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei zu einem in der Nähe im Umbau befindlichen Hausgrundstück. Nach anfänglichem Leugnen räumte der 28-jährige Grundstückbesitzer ein, den Bauschutt am Samstagmorgen von seinem Grundstück auf den Lagerplatz gefahren und dort entsorgt zu haben. Der 28-Jährige muss nun den gesamten Bauschutt wieder abholen und ordnungsgemäß entsorgen. Gegen den 28-Jährigen wird wegen der illegalen Entsorgung ein Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell