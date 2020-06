Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15:15 Uhr, und Donnerstag (25. Juni 2020), 12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter offenbar, in einen Kindergarten an der Fallstraße einzudringen. Sie kletterten über einen Zaun zum Gelände und hebelten dann erfolglos an einer Tür und mehreren Fenstern des Gebäudes. Die Unbekannten flüchteten letztlich ohne Beute. Die Kripo Emmerich nimmt Hinweise unter Telefon 02822 7830 entgegen. (cs)

